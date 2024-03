Diese aktiven Handelsstrategien bereichern jedes Portfolio.

Anzeige / Werbung

"Lege nicht alle Eier in einem Korb" empfiehlt eine altbekannte Börsenweisheit. Damit ist gemeint, dass Anleger Ihre Geldanlage und damit Ihr Risiko breit streuen sollten. Wer sein Portfolio mit verschiedenen Bestandteilen bestückt, sichert sich besser gegen Unwägbarkeiten der Börse ab. In der Realität sieht dies häufig ganz anders aus. Viele Anleger investieren klassisch in Aktien-Einzeltitel oder allgemein bevorzugt in sogenannte langfristige Buy-and-Hold-Strategien. Deren Prinzip ist einfach: kaufen und langfristig halten.

Mit Investui eröffnet sich für Anleger jedoch eine innovative und einfache Form der Diversifikation.

Die saisonalen Strategien von Investui sind aktive Handelsstrategien auf Basis von DAX, S&P 500, Gold und USD. Die Mehrheit der Anleger verfügt allerdings nicht über das Wissen und die Zeit, diese Strategien selbst umzusetzen. Häufig fehlt allein der Zugang zu den genannten Märkten, um so eine weitere Diversifikation zu erreichen.

Investui bietet eine denkbar einfache Herangehensweise für diese Investoren. Um von vier beliebten saisonalen Strategien zu profitieren, bietet Investui den Kunden ein Portfolio im Rahmen eines verwalteten Kontos an. Diese Strategien basieren auf Kalendereffekten, die ein fest definiertes Timing mit sich bringen - unabhängig von der aktuellen Marktstimmung und äußeren Faktoren.

Mit diesem Ansatz wurden in nunmehr über vier Jahren erstaunliche Renditen erzielt.

Nach dem überaus erfolgreichem Jahr 2023 mit insgesamt +37,4 % Nettorendite für das Futures-Konto mit moderatem Risikoansatz, konnten die Strategien von Investui auch dieses Jahr bereits einen guten Start hinlegen.

Diese Grafik zeigt den Nettogewinn des Portfolios in 2023 abzüglich aller Kosten. Das verwaltete Futures-Musterdepot mit Startkapital 25.000 EUR und moderatem Risiko erzielte in 2023

insgesamt 34.340 EUR und somit +37,4%.

Seit Jahresbeginn liegt die Nettorendite für das neue Futures-Musterdepot 2024 bereits bei +16,6% (Stand 08.03.2024). Zeichnet sich bereits ein weiteres Rekordjahr ab? Welches Fazit kann mit Abschluss Februar gezogen werden? Iris Heinen und Stefan Behleit fassen die ersten beiden Monate in diesem Webinar zusammen.

Wer sich vom Konzept und von den Ergebnissen weiter überzeugen will hat in Kürze gleich zwei Möglichkeiten.

16.03.24, Anlegertag München, 12:00 Uhr, Iris Heinen für Investui (Vor Ort oder im Livestream)"Die vielleicht besten Strategien der Welt. Bereichern Sie Ihre Portfolio."

28.03.24, Investui Webinar, 18:00 Uhr "Wie Sie Ihr Portfolio noch besser diversifizieren."

Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes - die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als "Versicherung" gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Risikohinweis



Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mithilfe externer Beratung prüfen, ob dieser Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.