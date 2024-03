Vielversprechende Kryptowährungen: Fünf 10x Altcoins, die 2024 durchstarten könnten

Das Jahr 2024 begann denkbar bullisch. Euphorie kehrt wieder in den digitalen Währungsmarkt zurück und auch Privatanleger erfreuen sich mal wieder an Kryptos. Dies weckt jedoch auch Fantasie auf schnelle Kursgewinne. Die jüngste Meme-Coin-Saison ist Ausdruck spekulativen Interesses. Doch natürlich zeigt uns die Historie, dass 10x Renditen und mehr mit Kryptowährungen möglich sind. Noch immer scheint es früh genug im Zyklus, um einen Tenbagger zu finden, wenn man vielleicht nicht auf die Top 10 Kryptos setzt. Doch darüber hinaus können sich initiale Investments durchaus vervielfachen, wenn die aktuelle Bewertung günstig bis angemessen ist und das Konzept den Markt überzeugt.

Werfen wir also den Blick auf fünf vielversprechende Kryptowährungen für das Jahr 2024. Wo winken wirklich 10x Renditen?

Scotty the AI (SCOTTY)

In der aktuellen Marktphase eröffnen sich durch AI-basierte Kryptoprojekte Chancen für Anleger, die überdurchschnittliche Renditen anstreben. Die Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie zeichnet sich als ein besonders vielversprechender Sektor für das Jahr 2024 ab. Dieses Narrativ wird getrieben von stetigen Innovationen.

Eines der Beispiele für das wachsende Interesse an dieser Schnittstelle ist Scotty the AI. Denn die Dynamik nahm in den letzten Tagen des Presales rasant zu. Das innovative Projekt verbindet den unterhaltsamen Charakter von Meme-Coins mit der wegweisenden Leistungsfähigkeit der KI, um weit über die Grenzen der Unterhaltung hinaus echten Mehrwert zu generieren. Dies gilt hier insbesondere in Bezug auf fortgeschrittene Sicherheitslösungen im Kryptobereich.

Mit einem bereits gesammelten Kapital von über 9,5 Millionen US-Dollar im Presale und dem nahenden Ende des Vorverkaufs, deutet vieles darauf hin, dass Scotty the AI bereit ist, die Bühne zu betreten. Für Frühinvestoren bietet das Projekt attraktive Staking-Renditen von nunmehr 32 Prozent APY.

Hinzu kommt eine relativ geringe vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 20 Millionen US-Dollar zum DEX-Launch, was die Aussicht auf mögliche 10x Renditen unterstreicht.

Polkadot (DOT)

Polkadot steht kurz vor einer weiteren Transformation, die das Projekt an die vorderste Front des Blockchain-Sektors katapultieren könnte. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14 Milliarden US-Dollar bleiben hier mittelfristig noch 10x Renditen möglich. Der Krypto-Experte Michael van de Poppe hob zuletzt Polkadot hervor, indem er die signifikante Unterbewertung und das immense Aufholpotenzial der Top-20-Kryptowährung betonte. Sein Optimismus gründet sich auf mehrere zentrale Aspekte, darunter das florierende PEAQ-Ökosystem und die Fokussierung auf Dezentralisierte Physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN), die Polkadot eine wichtige Position im Wettbewerb verschaffen.

Polkadot has underperformed heavily, but I'm advocating investing into Layer 1's and strong ecosystems.



The $BTC pair remains at a cycle low.



Why am I interested?

- PEAQ ecosystem + focus on DePIN

- Having the 2nd largest group of developers after Ethereum.

- Polkadot SDK. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 13, 2024

Mit der zweitgrößten Entwicklergemeinde nach Ethereum besticht Polkadot durch eine starke Innovationsfähigkeit und ein robustes Netzwerk. Der Polkadot SDK ist ein weiterer Katalysator, der das Ökosystem durch die Erleichterung der Anwendungsentwicklung stärkt. Diese Kombination aus Innovation, Gemeinschaft und technischer Flexibilität untermauert die These, dass Polkadot vor einer umfassenden Neubewertung steht, insbesondere mit der Einführung von Polkadot 2.0.

Green Bitcoin (GBTC)

Inmitten eines sich rasant entwickelnden Kryptomarktes, wo Bitcoin neue Höchststände erzielt, präsentiert sich Green Bitcoin als ein innovatives Vorhaben, das das Beste aus Bitcoins Popularität und der ökologischen Effizienz von Ethereum vereinen will. Durch das einzigartige Konzept des "Gamified Green Staking" bietet Green Bitcoin eine spielerische Plattform, die es Teilnehmern ermöglicht, durch genaue Bitcoin Kursprognosen Gewinne zu erzielen. Dieses Vorhaben lockt mit der Möglichkeit, ein passives Einkommen zu generieren.

Ferner verspricht es durch wöchentliche Herausforderungen sowohl Belohnungen als auch ein spannendes Engagement. Die innovative Nutzung der Ethereum-Blockchain trägt dazu bei, die Umweltbelastung gegenüber traditionellen Bitcoin-Transaktionen signifikant zu reduzieren. Rund 4 Millionen US-Dollar Raising Capital und dreistellige Staking-Renditen sprechen hier für sich.

Heroes of Mavia (MAVIA)

Der MAVIA Token steht im Mittelpunkt des Ökosystems von Heroes of Mavia, einem neuen webbasierten Strategiespiel. Als Halterdes $MAVIA Tokens erhalten Spieler nicht nur das Privileg, in der Mavia DAO über wesentliche Weichenstellungen abzustimmen und somit aktiv die Zukunft des Spiels und des gesamten Ökosystems mitzugestalten, sondern sie tauchen auch in ein innovatives Spiel ein. Entwickelt von Skrice Studios, einem Team aus Spitzenkräften in Spielentwicklung und Blockchain-Technologie, verspricht Heroes of Mavia eine schnellere Adoption der Krypto-Games.

Als Online-Multiplayer-Strategiespiel, das auf der Blockchain basiert, eröffnet HoM Spielern die Möglichkeit, durch den Aufbau und das Kommando über eine Armee und eine Basis in Echtzeit gegen andere zu konkurrieren. Die Integration auf Arbitrum ermöglicht Spielern eine reibungslose und kosteneffiziente Spielerfahrung, dank führender Ethereum-Layer-2.

AIOZ Network (AIOZ)

Das AIOZ Network zeichnet sich als ein spannendes Projekt für das Jahr 2024 ab. Dieses ist speziell auf die Bedürfnisse von Entwicklern künstlicher Intelligenz zugeschnitten, die die Vorteile des Web3 nutzen möchten. Mit einem innovativen Ansatz bietet es eine Plattform, die Geschwindigkeit, Bezahlbarkeit, Sicherheit, Datenhoheit und Monetarisierung vereint. Der W3AI Marktplatz, ein Kernstück des AIOZ Networks, öffnet eine unbegrenzte Kollaboration und Monetarisierung von KI-Modellen. Zugleich entstehen hier spezialisierte Bereiche für die Entwicklung von KI-basierten dezentralen Anwendungen (dApps), während nahtlose Geschäftstransaktionen zwischen KI-Entwicklern und Unternehmen möglich werden.

Zugleich bietet das AIOZ W3S eine sichere, private und leicht zu verwaltende S3-kompatible Objektspeicherlösung, die speziell für die Speicherung von Daten von KI-Trainingsmodellen konzipiert wurde. Ebenfalls inklusive ist bei AIOZ ein integriertes dezentrales Content Delivery Network (dCDN). Mit einem Team von über 40 Experten in KI und Web3 setzt AIOZ auf die Förderung der Innovation und Entwicklung von KI-dApps - zahlreiche Narrative schüren Potenzial für AIOZ in 2024.

