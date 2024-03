Dieser Coin steht kurz vor dem Listing - Experten sehen x50 Potenzial

Der Bitcoin-Kurs steigt und steigt und hat erst heute mit 73.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Das führt auch wieder dazu, dass die meisten Altcoins ordentlich zulegen. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen kommt laut Daten von Coinmarketcap inzwischen auf 2,74 Billionen Dollar. Jenseits der Top 10 kommt es in diesem bullishen Umfeld immer wieder zu Coins, die innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent steigen. Vor allem ICOs (Initial Coin Offerings) können sich derzeit als äußerst gewinnbringend erweisen. Mit Scotty the AI ($SCOTTY) endet ein ICO schon in wenigen Tagen, sodass der Token schon bald an den Kryptobörsen gelistet wird, wobei Experten eine Kursexplosion erwarten.

Beeindruckende Nachfrage beim ICO

Die Erfolgschancen eines neuen Coins zeigen sich häufig bereits während des Initial Coin Offerings (ICO). Hier sind das Erreichen der Zielsumme im Vorverkauf und die Dauer des Verkaufs der angebotenen Token entscheidende Indikatoren. Bei $SCOTTY zeigte sich ein enormes Interesse, indem das Finanzierungsziel mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit erreicht wird. So wurde die Schwelle von 9,3 Millionen Dollar in einem sehr kurzen Zeitraum durch tägliche Verkäufe von Token im Wert von etwa einer Million Dollar durchbrochen. Aktuell weist der Countdown auf der offiziellen Webseite noch vier Tage bis zum Abschluss des Vorverkaufs aus.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Aufgrund der aktuellen Verkaufszahlen dürfte $SCOTTY zum Zeitpunkt des Launchs bereits ein Volumen von weit über 10 Millionen Dollar generiert haben. Das würde bedeuten, dass der Token schon bei seiner Einführung an den Kryptobörsen das Interesse der Trader wecken könnte. Der erfolgreiche Presale lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass Scotty the AI sowohl Elemente eines Meme-Coins als auch eines KI-basierten Coins kombiniert, womit zwei der aktuell angesagtesten Trends im Kryptosektor aufgegriffen werden.

Umfangreiche Funktionalitäten

Als selbsternannter Blockchain-Wachhund bietet $SCOTTY eine Vielzahl an Funktionen. Dazu gehört eine Token-Tauschfunktion, die künstliche Intelligenz (KI) verwendet, um Benutzern blitzschnelle Tauschgeschäfte unter optimalen Konditionen zu garantieren. Zudem ist die Entwicklung eines eigenen Sprachmodells geplant. Dieser Sprachassistent wird Smart Contracts auf potenziell verdächtige Passagen hin untersuchen und Schwachstellen in Echtzeit aufspüren, um Nutzer vor Betrügern im Krypto-Space zu schützen.

(Beschreibung von Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Darüber hinaus überzeugt $SCOTTY mit einer Staking-Funktion, bei der die jährliche Rendite, die APY, von der Größe des Staking Pools abhängt. Das heißt, gerade zu Beginn, wenn noch wenige Token eingezahlt wurden, ist die APY besonders hoch, was insbesondere für die ersten Investoren profitabel sein kann. Momentan beträgt die Staking-Rendite 30 %.

Dieser außergewöhnlich hohe Renditewert wird dadurch ermöglicht, dass von Anfang an ein Anteil der Token speziell für Staking-Belohnungen zurückgelegt wurde. Die hohe APY hat bereits dazu geführt, dass über 440 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind. Da diese Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsbeginn an den Kryptobörsen nicht verfügbar sind, prognostizieren Analysten einen möglichen Kursanstieg nach dem Launch, da dadurch das Angebot frei handelbarer Token stark reduziert wird.

($SCOTTY Staking Dashboard - Quelle: Scotty-Website)

Die Verbindung von $SCOTTY mit dem Meme Coin-Trend sowie der Einbezug fortschrittlicher KI-Funktionalitäten lassen auf eine beeindruckende Performance nach dem Launch schließen. Zahlreiche Marktbeobachter, die das Projekt im Blick haben, spekulieren, dass der Wert von $SCOTTY nach der Markteinführung um bis zu 5.000 % steigen könnte.

In Bezug auf das Marketing haben die Entwickler offenbar die richtigen Schritte unternommen. Weltweit berichten führende Krypto-Medien über das Projekt, das zu den Top Performern in diesem Jahr zählen könnte, was die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Kursanstiegs nach dem Launch erhöht. Investoren haben noch die Möglichkeit, vor der möglichen Kursexplosion zu investieren, solange der Countdown auf der Website die verbleibenden vier Tage herunterzählt oder die Token, die für den Presale reserviert sind, verkauft wurden. Sobald $SCOTTY an den Börsen gelistet wird, ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen, und der Einstieg könnte schnell kostspieliger werden.

