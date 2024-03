© Foto: Nature_Design - pixabay.com



Die These, dass Aktienunternehmen von der Berücksichtigung von ESG-Kriterien auch finanziell profitieren könnten, wird in der Wissenschaft zunehmend kontrovers diskutiert. Die Hintergründe. In der Vergangenheit wurde in ESG-Studien die These aufgestellt, dass Unternehmen mit einem guten ESG-Rating eine finanzielle Outperformance erzielen, was zu einem regelrechten Boom von ESG-Investments geführt hatte. Diese These wird jedoch zunehmend kritisiert. Einer dieser ESG-Kritiker ist Andy King, Professor für Unternehmensstrategie an der Boston University. "Die Beweise für ESG sind einfach nicht stichhaltig", sagte er kürzlich gegenüber Bloomberg. King kam zu dem Schluss, dass die finanziellen …