© Foto: Adobe Newsroom



Die Rekordrallye der vergangenen Wochen ist an Adobe vorbeigegangen. Das neue KI-Video-Tool von Konkurrent OpenAI hat für Nervosität bei Anlegern gesorgt. Analysten von Jefferies sehen Adobe trotzdem als KI-Vorreiter.Nach einer 70 Prozent-Rallye in den vergangenen zwölf Monaten liefen die ersten Monate des neuen Jahres eher bescheiden für die Aktie des Softwarekonzerns. Seit Anfang Januar läuft die Aktie seitwärts. Möglicherweise könnten die Quartalszahlen am Donnerstag neue Bewegung in den Kurs bringen. Jefferies-Analyst Brent Thill sieht Anzeichen dafür, dass Anleger vor allem durch die Einführung von OpenAIs Sora, einem neuen Video-generierenden AI-Tool, verunsichert wurden. Ganz ähnlich …