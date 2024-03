Die Aktie von BYD hat seit einigen Monaten mit anhaltendem Gegenwind zu kämpfen, seit dem Jahreswechsel ist die Aktie trotz freundlichen Gesamtmarktumfelds um vier Prozent gefallen. Gelingt der Aktie die Trendwende?

Blick in die Charts: Tesla mau, BYD wow?

Der harte Kampf um Marktanteile auf dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge setzt Herstellern wie BYD und Tesla zu. Die in China eskalierende Rabattschlacht setzt Margen und Gewinne unter Druck und kostet Anleger viel Geld. Beide Titel befinden sich bereits seit Monaten im Rückwärtsgang.

Die Aktie von Tesla handelt aktuell mit einer kurzfristigen Rebound-Chance, wenngleich diese aufgrund der Kursverluste in Höhe von vier Prozent am Mittwoch zunehmend unwahrscheinlich wird, da das Papier die Unterstützung von 175 US-Dollar aufgegeben hat. Mittelfristig bleibt der Ausblick allerdings mau. Doch wie steht es um die Papiere von BYD?

Trendwende? Hat sogar schon stattgefunden - aus drei Gründen

Auch hier steckt der Kurs bereits seit Monaten in erkennbaren Schwierigkeiten. Insgesamt ist die Lage aber deutlich aussichtsreicher als bei Tesla - und das hat gleich mehrere Gründe!

Erstens ist BYD in den vergangenen zwei Tagen ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal gelungen. Profitiert haben dürfte die Aktie hierbei von den zuletzt starken Gewinnen am chinesischen Gesamtmarkt. Damit konnten neben der Abwärtstrendoberkante auch gleich die 50-Tage-Linie sowie die Marke von 25 US-Dollar als Widerstände aus dem Weg geräumt werden.

Zweitens hat sich dadurch auch die technische Indikation erheblich verbessert. Dem Trendstärkeindikator MACD ist sogar ein Vorzeichenwechsel gelungen. Das zeigt eine Wende in einen Aufwärtstrend an. Auch der RSI hat sich deutlich erholt und signalisiert damit Stärke. Zugleich ist er noch nicht überkauft, was weiteren Kursgewinnen somit nicht im Wege steht.

Der Trendwechsel hat sich drittens durchaus schon vorher abgezeichnet, denn sowohl im Relative-Stärke-Index als auch im MACD liegen bullishe Divergenzen vor. Obwohl die Aktie in den vergangenen Wochen gefallen ist, sind RSI und MACD gegen den Kurstrend gestiegen oder haben für neue Tiefs der Aktie zumindest keine eigenen Tiefs ausgebildet. Solche Diskrepanzen verbürgen sich recht häufig für Trendwenden.

Fazit: Hier könnte es etwas zu holen geben!

Damit gilt festzuhalten: Der Aktie von BYD ist bereits eine Trendwende gelungen! Den Beweis, dass diese auch nachhaltig ist, ist das Papier Anlegern aber noch schuldig. Idealerweise kommt es in den kommenden Tagen daher zu einer kurzfristigen Konsolidierung, die die Aktie noch einmal an 25 US-Dollar heranführt.

Dann aber gelingt im aus der alten Abwärtstrendlinie, dem 50-Tage-Durchschnitt und der Horizontalen gebildeten Unterstützungsbereich ein schneller Rebound, der die Aktie zunächst über 27,50 US-Dollar und dann in Richtung der 200-Tage-Linie führen wird. In diesem Fall dürften vor allem prozyklische Anleger einsteigen und der Aktie eine Chance geben.

Risikoaffinere, antizyklische Anleger könnten schon jetzt ein Einstieg wagen und entweder auf eine unmittelbare Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends oder aber die Entfaltung des geschilderten Szenarios setzen. In diesem Fall sollte die Position mit einem Stopp knapp unterhalb von 25 US-Dollar abgesichert werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

