Fossile Brennstoffe sind in den letzten Monaten wieder stark gefragt. Zum einen verschlingen die weltweiten Konflikte und das Betreiben von Waffentechnologie keinen Solarstrom, zum anderen hat die Bundesregierung mit der Beendigung der Umweltprämie ihrer eigenen E-Mobilitätsstrategie das Wasser abgegraben. Der Wunsch nach einer Eigendynamik in diesem Thema weicht nun der harten Realität. Die Umsätze in E-Autos gehen so stark zurück, dass die deutschen Premium-Hersteller wieder über neue Verbrennermodelle nachdenken. All diese Trends spielen dem kanadischen Rohstoffunternehmen Saturn Oil & Gas in die Karten. Schon seit einigen Jahren hat man den Mehrbedarf für Öl und Gas erkannt und baut seine Förderkapazitäten konsequent aus. Für das Jahr 2023 gab es nun Zahlen, die für das noch junge Unternehmen einen Quantensprung bedeuten.

Den vollständigen Artikel lesen ...