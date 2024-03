Dienstag und Mittwoch wurden Daten zu US-Ölvorräten durchgegeben und weisen seit mehreren Wochen einen Rückgang hin. Dem gegenüber steht jedoch ein Produktionszuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dennoch war am Mittwoch ein nicht unerheblicher Aufwärtsimpuls an den Handelsspots zu beobachten. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. März überraschend verringert, wie die staatliche EIA bekannt gab. Insgesamt wurde in ...

