Es ist geschafft: Borussia Dortmund hat zum ersten Mal seit drei Jahren wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Mit dem 2:0-Erfolg im Heimspiel gegen Eindhoven gelang der Mannschaft von Trainer Edin Terzic der Vorstoß in den Kreis der europäischen Fußball-Elite, was finanziell enorm wichtig ist. Einnahmen in Höhe von mindestens 10,6 Millionen Euro aus dem Prämientopf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) garantiert. Zudem haben die Dortmunder ein weiteres Heimspiel, welches dem Verein ...

