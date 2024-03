FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF NEUE IMPULSE - Dem Dax mangelt es neuerdings an Impulsen für eine Fortsetzung der Rekordrally. Mit einem wenig bewegten Start dürfte sich der deutsche Leitindex am Donnerstag weiter nah an der 18 000-Punkte-Marke aufhalten. Am Vortag hatte er sie erstmals überschritten, danach hatte ihm aber der weitere Zug gefehlt. Mit 17 957 Punkten taxierte ihn der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start hauchdünn mit vier Punkten im Minus. "Am heutigen Donnerstag heißt es nun erstmal durchatmen", schrieb am Morgen der Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau sei zu erwarten. Mit dieser verliere der Dax aber noch nicht den perspektivischen Blick nach oben, denn sie schaffe "Kraft für neue Höhen".

USA: - DOW LEICHT IM PLUS; NASDAQ UND S&P 500 IM MINUS - An den US-Börsen haben sich die Anleger nach dem starken Vortag am Mittwoch zurückgehalten. Am besten hielt sich noch der Leitindex Dow Jones Industrial . Er rettete ein Plus von 0,10 Prozent auf 39 043,32 Punkte ins Ziel. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,19 Prozent auf 5165,31 Punkte. Der am Vortag besonders starke Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,83 Prozent auf 18 068,47 Punkte ein.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; CSI UND HANG SENG IM MINUS - Die größten und wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während die Indizes in China und Hongkong fielen, legte der japanische Leitindex Nikkei zu. Dieser zog um 0,3 Prozent auf 38 807 Punkte an und reduzierte damit die Verluste der vergangenen Tage. Nach dem vergangenen Donnerstag erreichten Rekordhoch von 40 472 Punkten hatte der Index in den vergangenen Tagen nachgegeben. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index am Donnerstag zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein und gab damit einen Teil der Gewinne von den ersten beiden Handelstagen der Woche ab. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor im späten Handel rund 0,7 Prozent. Der Index war bereits am Mittwoch um 0,7 Prozent gefallen.



