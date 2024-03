EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023



14.03.2024 / 08:00 CET/CEST

Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 Berlin, 14. März 2024 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, das "Unternehmen") hat heute die Finanzergebnisse (nach HGB) für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. OPERATIVE ENTWICKLUNGEN Aufgrund der fehlenden notwendigen Finanzierung für die Weiterentwicklung des Epi proColon "Next-Gen"-Tests und der deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen für Risikokapital an den Finanzmärkten, hat Epigenomics im Februar 2023 weitgehende Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, um den Barmittelverbrauch zu reduzieren.

Im Zusammenhang mit der Restrukturierung legten CEO Greg Hamilton (zum 30. Juni 2023) und CSO Andrew Lukowiak, Ph.D. (zum 31. Mai 2023), ihre Ämter nieder. Darüber hinaus schied der Aufsichtsratsvorsitzende Heino von Prondzynski aus gesundheitlichen Gründen zum 15. Februar 2023 aus dem Aufsichtsrat aus.

Im Juli 2023 schloss die Epigenomics AG einen Vertrag mit New Day Diagnostics LLC über den Verkauf nahezu sämtlicher Vermögenswerte, der von der außerordentlichen Hauptversammlung im September 2023 genehmigt und im Oktober 2023 vollzogen wurde.

Seit dem Verkauf agiert Epigenomics als Beteiligungsgesellschaft und widmet sich der Verwaltung eigenen Vermögens, dem Erwerb, Halten und Veräußern von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Bereich minimal-invasiver Bluttests zur Krebserkennung, sowie der Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände.

Das Unternehmen bewertet das Geschäftsjahr 2023 insgesamt positiv, da eine drohende Bestandsgefährdung abgewendet sowie Liquidität generiert wurde und die Chance besteht, über New Day Diagnostics LLC weiterhin von der weiteren Vermarktung von Epi proColon und der Epi proColon "Next-Gen"-Technologie zu profitieren. Neben möglichen Barzahlungen in Abhängigkeit von bestimmten Meilensteinen bieten vor allem potenzielle Earn-Out-Zahlungen bis zum Ablauf des Patentschutzes der Epi proColon "Next-Gen"-Technologie im Jahr 2043 finanzielle Chancen für die Zukunft.

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen rechnet die Epigenomics AG damit, dass die verfügbaren Finanzmittel bis in das Jahr 2026 ausreichen werden. Darüber hinaus ergeben sich durch die Tätigkeit als Beteiligungsgesellschaft Geschäftsmöglichkeiten, vor allem im Bereich minimalinvasiver Bluttests zur Krebserkennung. KENNZAHLEN 2023 Mit verbindlicher Auflösung der Epigenomics Inc. entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach IFRS. Das Unternehmen berichtet deswegen auf Basis des Einzelabschlusses gemäß Handelsgesetzbuch (HGB).

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 0,3 Mio. gesunken, nach EUR 0,9 Mio. im Vorjahr. Ausschlaggebend für den Umsatzrückgang war die Einstellung des Vertriebs von Epi proColon im Rahmen der Restrukturierung.

Der sonstige betriebliche Aufwand sank im Berichtsjahr von EUR 8,7 Mio. im Jahr 2022 auf EUR 4,2 Mio. Ursächlich dafür waren geringere Kosten für Forschung und Entwicklung infolge der eingeleiteten Restrukturierung.

Der Personalaufwand belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 4,2 Mio., ein Anstieg um EUR 1,2 Mio. im Vergleich zum Vorjahr, der sich hauptsächlich auf Kosten aus der Restrukturierung (Abfindungen) zurückführen lässt.

Die gestiegenen sonstigen Erträge in Höhe von EUR 4,7 Mio. (2022: EUR 2,5 Mio.) beinhalteten den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten an New Day Diagnostics LLC in Höhe von EUR 4,0 Mio. sowie Wechselkurserträge in Höhe von EUR 0,4 Mio. (2022: EUR 2,4 Mio.).

Der Jahresfehlbetrag reduzierte sich auf EUR -4,5 Mio. (2022: EUR -17,3 Mio.) und lag im Berichtszeitraum damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von EUR -4,0 Mio. bis EUR -6,0 Mio.

Aufgrund der durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen und des Verkaufs nahezu sämtlicher Vermögensgegenstände an New Day Diagnostics LLC verringerte sich der Finanzmittelverbrauch deutlich auf EUR 5,6 Mio. nach EUR 10,7 Mio. im Vorjahr. Damit entwickelte sich der Finanzmittelverbrauch entsprechend der Ergebnislage und im Rahmen der Prognose.

Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von EUR 2,1 Mio. (31.12.2022: EUR 7,8 Mio.). AUSBLICK 2024 Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Epigenomics AG mit einem Jahresfehlbetrag innerhalb der Bandbreite von EUR -0,8 Mio. bis EUR -1,2 Mio.

Auf Basis des Geschäftsplans erwartet das Unternehmen zudem einen Finanzmittelverbrauch zwischen EUR -1,3 Mio. und EUR -1,7 Mio., wobei die für 2024 geplanten zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung eines ordentlichen administrativen Geschäftsbetriebes stehen. Weitere Informationen Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 finden Sie auf der Epigenomics-Webseite unter: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ . Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.



