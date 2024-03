Binnen der vergangenen fünf Handelstage hat die Alibaba-Aktie (WKN: A2PVFU) um rund +6% an Wert auf 76,85 US$ gewinnen können. Diese Aufwärtsbewegung zeigte sich nicht nur bei dem E-Commerce-Konzern, sondern ebenfalls bei anderen chinesischen Playern. Das steckt dahinter. Alibaba vorgestellt Die Alibaba Gruppe mit Sitz in Hangzhou ist einer der größten E-Commerce-Konzerne Chinas. Das 1999 gegründete Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...