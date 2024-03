Das Instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A. EO-,025 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.03.2024

The instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A. EO-,025 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.03.2024



Das Instrument CAJ FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.03.2024

The instrument CAJ FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.03.2024



Das Instrument 0X4 US00848H1086 AGEX THERAPEUTI. DL0,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.03.2024

The instrument 0X4 US00848H1086 AGEX THERAPEUTI. DL0,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.03.2024 and ex capital adjustment on 15.03.2024

