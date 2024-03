Zalando machte am Mittwoch einen Riesen-Satz. Auslöser waren die Zahlen zum Jahr 2023 und der Ausblick. Wobei man nicht übersehen sollte, dass es vor allem der Blick in die weite Ferne war, der die Trader zum Einstieg animierte. Denn mit dem ist das immer so eine Sache.

Den vollständigen Artikel lesen ...