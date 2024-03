Trotz eines Tageshochs bei 500,98 USD kam die Aktie von Meta Platforms gestern zum Handelsschluss nicht über die 500er-Marke hinaus. Rückblick: Nach Kursgewinnen von 25,6% im Februar war die Aktie von Meta Platforms zum Start in den März erstmals an die runde 500er-Marke herangelaufen. In der Spitze stiegen die Notierungen am vergangenen Freitag sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...