In den USA wird ein Gesetz gegen Tiktok vorangetrieben, das in einem Verbot der Kurzvideo-App resultieren könnte. Der Tiktok-Chef und der Mutterkonzern Bytedance bringen sich dagegen bereits in Stellung. Tiktok-Chef Shou Chew will sich gegen das US-Gesetz wehren, das die Kurzvideo-App unter Kontrolle amerikanischer Investoren bringen soll. Das Unternehmen werde alles Mögliche unternehmen und rechtliche Mittel einsetzen, um die Plattform zu verteidigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...