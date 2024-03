© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Der Rüstungskonzern Rheinmetall stellt für 2024 einen deutlichen Umsatzanstieg um 40 Prozent in Aussicht. Auch die Dividende übertrifft die Erwartungen.Rheinmetall hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen geringeren Umsatz erzielt als am Markt erwartet worden war. Allerdings rechnen die Düsseldorfer für 2024 mit einem deutlichen Wachstum. Die Dividende wurde von dem Rüstungskonzern etwas stärker angehoben als prognostiziert, insgesamt blieb ein Paukenschlag allerdings aus. Für 2023 berichtete Rheinmetall am frühen Donnerstag eine Steigerung des Umsatzes um zwölf Prozent auf 7,178 Milliarden Euro, während Analysten im Schnitt mit einer Steigerung um mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr …