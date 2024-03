Pierer Mobility hat den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Das Unternehmen wird in Abstimmung mit dem Hauptgesellschafter Pierer Bajaj AG dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 0,50 Euro je Pierer Mobility Aktie zu zahlen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet in diesem Jahr am 19. April ...

