Mehrere große Kupferhütten in China haben sich am Mittwoch in Peking auf koordinierte Produktionskürzungen geeinigt. Die in dieser Form in der Volksrepublik selten anzutreffende Maßnahme geht auf einen Mangel an Rohmaterial zurück. Bestimmte Quoten oder Mengen für die Produktion wurden nicht festgelegt. Jede an der Vereinbarung beteiligte Hütte wird die Lage demnach selbst bewerten. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...