EQS-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Sto SE & Co. KGaA übernimmt Vertriebspartner in Neuseeland



14.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





P R E S S E I N F O R M A T I O N

Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

Sto SE & Co. KGaA übernimmt Vertriebspartner in Neuseeland

Stoanz Ltd vertritt die Marke in dem Pazifikstaat exklusiv seit 1996

Stühlingen, 14. März 2024 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, übernimmt zum 1. April 2024 ihren neuseeländischen Vertriebspartner Stoanz Ltd, Wellington. Der Kaufvertrag wurde am 14. März 2024 unterzeichnet. Stoanz ist seit 1996 exklusiver Vertriebspartner von Sto in Neuseeland und erzielte in den letzten Jahren überwiegend Umsätze mit Fassadensystemen. Neben den drei Standorten - dem Hauptsitz in Wellington sowie den beiden Lagerstandorten in Auckland und Christchurch - übernimmt Sto 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Stoanz konzentriert sich auf den mittleren bis gehobenen Wohn- und Gewerbebau und beliefert sowohl Neubau- als auch Renovierungsprojekte mit maßgeschneiderten Fassadensystemen. Aufgrund der sehr strengen Bauvorschriften des neuseeländischen Marktes wurden eigene Lösungen mit überwiegend organischen Fassadenbeschichtungen entwickelt. Die Systeme werden jährlich von der Building Research Association of New Zealand (BRANZ) überprüft und zertifiziert. Inzwischen bezeichnet sich Stoanz als Marktführer im Bereich hochwertiger Fassadensysteme in Neuseeland.

"Wir freuen uns, dass Stoanz nun eine hundertprozentige Sto-Tochtergesellschaft wird. Die Übernahme stützt unser strategisches Ziel, die internationale Marktpräsenz von Sto weiter auszubauen", betont Rainer Hüttenberger, Vorstandsvorsitzender der STO Management SE, die als persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäfte der Sto SE & Co. KGaA führt.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.

Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:

Désirée Konrad, Vorständin Finanzen der STO Management SE

Kontakt über: Telefon: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com

Medienkontakt:

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911 98817071, E-Mail: cw@tik-online.de

14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com