Die aktuell längste Serie: Henkel mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.59%) - die längste Serie dieses Jahr: AXA 11 Tage (Performance: 7.33%). Tagesgewinner war am Mittwoch paragon mit 32,32% auf 3,48 (437% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 54,67% - es war der 2. Tagessieg 2024, Rang 9 im BSN Watchlist) vor Zalando mit 18,90% auf 22,77 (466% Vol.; 1W 16,59%) und publity mit 6,67% auf 6,40 (10% Vol.; 1W -26,27%). Die Tagesverlierer: SolarEdge mit -5,95% auf 67,85 (70% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,57%), Vodafone mit -4,82% auf 0,79 (139% Vol.; 1W -4,35%), Advanced Micro Devices, Inc. mit -3,93% auf 194,79 (99% Vol.; 1W -7,52%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (115557,35 Mio.), Advanced Micro Devices, ...

