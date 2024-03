München (ots) -- Zu Gast bei "Genial daneben": Janine Kunze, Guido Cantz, Thomas Hermanns- Familie Frank aus Hessen sucht 100.000 Euro bei "Ein Haus voller Geld"- Die Gameshows "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!" am Donnerstag, den 14. März ab 20:15 Uhr bei RTLZWEIKuriose Fragen stellen, das kann "Genial daneben"-Moderator Hugo Egon Balder. In dieser Woche begeben sich Janine Kunze, Guido Cantz und Thomas Hermanns in die lustige Raterunde. Anschließend begleitet Oliver Pocher in "Ein Haus voller Geld" Familie Frank bei der Suche nach 100.000 Euro in den eigenen vier Wänden. Können sie sich anschließend den Traum von einem VW-Bus und einem Pool erfüllen? Neue Folgen von "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" - am Donnerstag, den 14.3. ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Gemeinsam mit den Stammgästen Wigald Boning und Hella von Sinnen versuchen sich am Donnerstagabend die Comedians Janine Kunze, Guido Cantz und Thomas Hermanns an den Fragen von "Genial daneben"-Moderator Hugo Egon Balder. Janine Kunze kommt aus dem Lachen nicht mehr raus, als Hella von Sinnen eine Patrone mit einer Kugel verwechselt und sich dabei um Kopf und Kragen redet. Guido Cantz ist allerdings davon überzeugt, dass sie mit ihrer Erklärung für den deutschen Fernsehpreis nominiert wird.Anschließend spielt Familie Frank aus Kirchhain-Schönbach bei "Ein Haus voller Geld" um bis zu 100.000 Euro. Das Expertenteam hat die Summe, gestückelt in 100 Euro-Scheinen, erneut raffiniert im Haus der Familie versteckt. Wie viel Geld werden die Eltern Johanna (38) und Christian (43) gemeinsam mit ihren drei Töchtern Lia (13), Ida (11) und Luna (6) innerhalb von 30 Minuten finden? Reicht das Geld für den Traum von einem VW-Bus und einem Pool?Ein Pool der etwas anderen Art erwartet die Familie bereits im Wohnzimmer. Wer von ihnen ist bereit, ein Schleimbad zu nehmen, um an das Geld zu kommen? Am Ende wird abgerechnet: Nur wenn es alle Familienmitglieder in den letzten zehn Sekunden vor Ablauf der Zeit aus dem Haus schaffen, bekommen sie die volle Gewinnsumme. Andernfalls wird die Summe halbiert. Papa Christian war der Letzte - hat er es rechtzeitig geschafft?"Ein Haus voller Geld - Such dich reich" wird von der Bavaria Entertainment GmbH produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.Neue Folgen "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" am 14. März ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Genial daneben":Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.Über "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!":100.000 Euro, ein Haus, eine Familie, gute Verstecke und 30 Minuten Zeit - das sind die Zutaten der neuen RTLZWEI- Gameshow "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!", moderiert von Oliver Pocher. Vier Familien haben in der Show die Chance das große Geld in nur einer halben Stunde zu gewinnen, um sich damit einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dafür müssen sie das Geld in ihren eigenen vier Wänden finden. Dieses versteckt zuvor das Experten-Team, bestehend aus Polizeihauptkommissarin Kathrin Schall, Installateurmeister Kristijan Cacic und Tüftler Sönke Andersen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100916965