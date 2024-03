Burnaby, BC - 14. März 2024 / IRW-Press / - Great Eagle Gold Corp. (CSE: GEGC I FRA: GI8) gibt die Wahl von Patricia Kovacevic in das Board of Directors des International Green Gold Council (IGGC) bekannt. Patricia wird weiterhin als unabhängiges Board-Mitglied bei Great Eagle Gold Corp ("Great Eagle Gold") tätig sein.

Der IGGC, mit Sitz in Genf in der Schweiz, hat sich der Mission verpflichtet, die Funktion von Gold in der modernen Wirtschaft durch die Einführung von "digitalem grünem Gold" neu zu definieren. Dieses Unterfangen ist eine grundlegende Änderung im Verständnis von Gold, mit dem Fokus auf umweltgerechter Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, wobei jedoch weiterhin die fundamentale Rolle von Gold als universelles Währungsinstrument betont wird.

"Digitales grünes Gold" besteht aus zertifizierten Goldressourcen, deren Wert durch Tokenisierung und Monetisierung in einem gut regulierten stabilen Ökosystem in vollkommener Harmonisierung mit dem internationalen Finanzsystem erschlossen wird, Diese Strategie erhält nicht nur die traditionelle Bedeutung von zertifiziertem Gold aufrecht, indem das Gold unangetastet bleibt, sondern stellt auch eine umweltgerechte Option zu traditionellen Bergbaumethoden dar.

IGGC ist führend im Sektor "digitales grünes Gold" und engagiert sich in der Formulierung legislativer Richtlinien, der Festsetzung von Industriestandards und der Förderung von Methoden, die einen starken internationalen Markt unterstützen. Das Ziel der Organisation ist die Entwicklung eines nachhaltigen und gerechten Währungssystems, das den bestmöglichen Nutzen aus dem inhärenten Wert von Gold zieht.

Steve Moses, Chairman von IGGC, bemerkte zur Ernennung von Patricia Kovacevic: "Dank ihres umfangreichen beruflichen Werdegangs im Bereich Gesetzgebungsbelange und der Führungsrollen, die sie in den Abteilungen Recht und regulatorische Angelegenheiten bei CryoMass Technologies Inc. und Philip Morris International innehatte, bringt Patricia weitreichende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit regulatorischen Regierungsbehörden mit sich. Ihr Einsatz für modernste Richtlinien und Standards in der aufstrebenden Branche ‚digitales grünes Gold' wird von unschätzbarem Wert sein".

Die Mission von IGGC dreht sich um vier Hauptsäulen, die den florierenden globalen Markt für "digitales grünes Gold" fördern und Sponsoren und Stakeholdern Vorteile bringen sollen:

- Unterstützung von Regierungen weltweit bei der Ausarbeitung von Gesetzen zum Thema "grünes Gold"

- Bewerbung des Wertangebots von "digitalem grünem Gold" bei Investoren

- Entwicklung von Richtlinien und Standards für Miner im Bereich "digitales grünes Gold"

- Formulierung von Richtlinien und Standards für die Tokenisierung von "grünem Gold".

Patricia zeigte sich begeistert zu ihrer Ernennung: "Es ist ein Privileg, zu einem Mitglied des Board of Directors beim International Green Gold Council ernannt zu werden und eine Rolle in der Weiterentwicklung dieses innovativen Sektors zu spielen. Ich verpflichte mich der Vision des Councils, regulatorische Compliance der Innovation in digitalen Vermögenswerten anzupassen und Gold wieder als einen verlässlichen, umweltgerechten und sozial verantwortlichen Vermögenswert zu etablieren. Ich freue mich sehr, an der Entwicklung dieser neuen Branche mitzuwirken und Great Eagle Gold in seiner Vorreiterrolle als weltweit führender Miner von "digitalem grünem Gold" zu unterstützen".

Update zu Marketingvereinbarungen

Zusätzlich zur Pressemeldung von Great Eagle Gold vom 28. Februar 2024 gibt das Unternehmen weitere Informationen zu abgeschlossenen Marketingvereinbarungen.

Great Eagle Gold beauftragte TD Medial LLC, dba Life Water Media ("Life Water"), 5826 New Territory Blvd., Unit 2144, Sugar Land Texas, mit digitalen Marketingdiensten gemäß einer Vereinbarung, die das Unternehmen und Life Water am 27. Februar 2024 abschlossen (die "Life Wate-Vereinbarung"). Im Rahmen dieser Vereinbarung beinhalten die spezifischen Aufgaben von Life Water die Erstellung von Publikationen und Werbung, Verbreitung über verschiedene digitale Plattformen, digitale Medienkampagnen und Kommunikation auf digitalen Medien.

Die Life Water-Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten, außer sie wird in gegenseitiger Übereinstimmung verlängert oder wird von einer Partei zu irgendeinem Zeitpunkt gekündigt. Im Rahmen der Life Water-Vereinbarung zahlt Great Eagle Gold Life Water eine Gebühr von 100.000 USD für den ersten Monat der Laufzeit und kann danach mit Fortschreiten der Dienstleistungen zusätzliche Zahlungen leisten.

Außerdem beauftragte Great Eagle Gold MIC Market Information & Content Publishing GmbH, Gerhart-Hauptmann-Str. 49B, 51379 Leverkusen, Deutschland ("MIC") mit der Bereitstellung von online Marketingdiensten gemäß einer Vereinbarung, die das Unternehmen und MIC am 27. Februar 2024 abschlossen (die "MIC-Vereinbarung"). MICs spezifische Aufgaben im Rahmen dieser Vereinbarung beinhalten die Gestaltung von Textmaterial und Werbungen, die Erstellung von Kampagnen und Werbegruppen, Stichwort-Forschung, Marketingkampagnen und Management der vorgenannten Punkte.

Die MIC-Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten, außer sie wird von einer Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt. Im Rahmen der MIC-Vereinbarung wird Great Eagle Gold ?MIC eine Gebühr von 16 % des von MIC verwalteten Marketingbudgets bezahlen, wobei das derzeit geplante Budget 100.000 € beträgt.

Zuteilung von Optionsrechten

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens Incentive-Optionsrechte (die "Optionen"), in Übereinstimmung mit seinem Aktienoptionsplan (der "Plan"), bestehend aus 650.000 Stammaktien des Unternehmens, zugeteilt hat.

Die Optionen sind zu einem Preis von 0,51 CAD über einen Zeitraum von 5 Jahren ausübbar. Die Optionen, die sofort ausübbar werden, und die Stammaktien, die bei Ausübung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten, die am 12. Juli 2024 abläuft.

Über Great Eagle Gold Corp.

Great Eagle Gold Corp. (CSE: GEGC I FWB: GI8), ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, sich als führender Miner bei der Förderung von "digitalem grünem Gold" zu etablieren. Die einzigartige Strategie des Unternehmens besteht darin, zertifizierte Goldressourcen zu erschließen und zu erwerben, um diese in "digitales-grünes-Gold"-Token einzutauschen. Nachdem das Gold im Boden verbleibt und sein Wert in Token umgewandelt und so monetarisiert wird, führt Great Eagle Gold einen innovativen, ESG-freundlichen Ansatz zum Vermögensaufbau in der traditionellen Goldbergbaubranche ein.

Das erste Projekt von Great Eagle Gold zur Erschließung von Goldressourcen befindet sich in Kolumbiens zweitgrößter Goldbergbauregion Bajo Cauca. Hacienda Río Rayo umfasst drei vollständig genehmigte Explorations- und Produktionskonzessionen, in denen neun aktive alluviale Goldminen mit einer durchschnittlichen Produktion von etwa 35 Kilogramm pro Monat betrieben werden. Die Gesamtfläche dieser drei Konzessionen beträgt 2.523 Hektar. Trotz der reichen Geschichte der Goldproduktion wurden in diesem ausgedehnten Gebiet noch nie moderne Explorationsarbeiten absolviert oder Goldressourcen nachgewiesen. Die Identifizierung und Quantifizierung dieses ungenutzten Potenzials steht im Fokus von Great Eagle Gold. Darüber hinaus wird Kolumbien voraussichtlich das erste Land sein, das eine Gesetzgebung für "grünes Gold" erlässt, wie sie vom International Green Gold Council gefordert wird, und damit den Weg für eine florierende Tokenisierungsindustrie für "grünes Gold" bereitet.

Neben seinem kolumbianischen Projekt zielt die globale Akquisitionsstrategie von Great Eagle Gold auf bestehende Bergbauprojekte mit NI 43-101-konformen zertifizierten Goldressourcen ab. Dieser Ansatz ist ein Vorgriff auf eine Welle von Gesetzen in Hinblick auf "grünes Gold", die voraussichtlich weltweit Möglichkeiten für die Tokenisierung eröffnen werden.

Die hierin erwähnten Wertpapiere werden oder wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht besteht.

Die Canadian Securities Exchange (die "CSE") und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Great Eagle Gold Corp.

Chris Hansen, Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

E-Mail: info@greateaglegold.com

Webseite: www.greateaglegold.com

Tel: +1 (415) 300-6144

Investoren richten Anfragen bitte an:

Green Gold Communications S.A.S.

Gebührenfreie Rufnummer, weltweit: +1 (877) 513-5213

Direkt: +1 (775) 341-6015

E-Mail: Info@greengoldcommunications.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf Great Eagles Betriebe und Bergbauinitiativen in Bezug auf grünes Gold, die Explorations- und Erschließungspläne für seine kolumbianische Konzessionen, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen und Prognosen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplanten Betriebe von Great Eagle, den Erwerb und die Erschließung von zertifizierten grünen Goldressourcen und deren Tokenisierung sowie den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "voraussichtlich", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "dürften", "können", "könnten", "würden", "sollen" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg von Great Eagle wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Betrieb der Projekte von Great Eagle, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorations- und Erschließungsaktivitäten, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Weiterentwicklung der Pläne, künftige Edelmetallpreise sowie jene Faktoren, die in den Abschnitten zu den Risikofaktoren unserer Geschäftstätigkeit in den vorgeschriebenen Wertpapierunterlagen von Great Eagle auf SEDAR+ aufgeführt sind. Obwohl Great Eagle versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73934Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73934&tr=1



