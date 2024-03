Die PharmaSGP Aktie ist interessant, weil das Unternehmen in stabile OTC-Health-Marken investiert, die langfristig einen stabilen Umsatz generieren. Diese Marken, wie zum Beispiel Triparan oder Spalt, sind bekannt und haben sich im Markt etabliert. Da es sich um Over-the-Counter-Produkte handelt, gibt es keinen Patentschutz, was bedeutet, dass das Unternehmen keine Überrendite erzielt. Dennoch sind die Marken sehr stabil und haben eine hohe Wiedererkennung bei Verbrauchern. Das Unternehmen wird von Clemens Fischer geleitet, der eine Vision für die Zukunft des Gesundheitssektors hat. Mit einem organischen Wachstum von etwa 11-12% und zusätzlichen Zukäufen sowie hohen Margen erfüllt PharmaSGP die "Rule of 40", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...