Vaduz (ots) -Das Finance Forum Liechtenstein feiert am Dienstag, 21. Mai 2024, sein zehnjähriges Jubiläum. Hochkarätige Gäste sind unter anderem Regierungschef Daniel Risch, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, EFG-Bank-CEO Giorgio Pradelli, Ökonom Peter Bofinger und Führungscoach Wolfgang Jenewein sowie lokale Persönlichkeiten aus der Finanzbranche.Das Finance Forum Liechtenstein ist der zentrale Treffpunkt für den Finanzplatz und bringt jedes Jahr hochkarätige Persönlichkeiten auf die Bühne. Die Liste der bisherigen Referentinnen und Referenten liest sich wie das Who der Finanzwelt: Sergio Ermotti, Philipp Hildebrand, Sabine Keller-Busse, Axel Weber, Paul Achleitner, Mirjam Staub-Bisang, Friedrich Merz, Joschka Fischer und viele andere waren bereits zu Gast am Finance Forum Liechtenstein. Die 10. Ausgabe findet am 21. Mai 2024 in Vaduz unter dem Titel "Eine neue Ära in der Finanzbranche" statt. Die Jubiläumsausgabe bietet erneut hochkarätige Referate, informative Workshops und attraktive Netzwerk-Möglichkeiten. Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beleuchten Chancen und Herausforderungen der Finanzbranche.Die Finanzminister im DialogZum Jubiläum der hochkarätigen Finanztagung wartet ein besonderes Panel auf das Publikum. Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch und die Schweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter werden unter der Leitung von Moderator Reto Lipp über die Positionierung ihrer Finanzplätze und die daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen diskutieren. Liechtenstein und die Schweiz sind eng verbunden und gehören seit 100 Jahren zu einem gemeinsamen Währungs- und Wirtschaftsraum. Die Finanzminister werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Finanzplätze erörtern und dabei auch aktuelle Megatrends in Bereichen wie Regulierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit besprechen.Zwei ausgewiesene Experten aus der Wissenschaft beleuchten anschliessend das dynamische Umfeld für die Finanzbranche. Nach einem Impuls von Martin Wenz, in welchem er die Entwicklungen im internationalen Steuerwettbewerb aufzeigen wird, gibt der deutsche Ökonom Peter Bofinger einen Überblick über die Auswirkungen der Inflation und Zinspolitik auf die Finanzstabilität. Der ehemalige Wirtschaftsweise der deutschen Bundesregierung beleuchtet dabei insbesondere die anstehenden Herausforderungen für Politik und Wirtschaft in Bezug auf die Stabilität der internationalen Finanzmärkte.Erfolgsfaktoren für den FinanzplatzNach der Erfrischungspause beleuchtet ein Top-Bankenvertreter aus der Praxis die Erfolgsfaktoren für den Finanzplatz. Giorgio Pradelli ist CEO der EFG International und Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. EFG gehört mit über 140 Milliarden Franken Kundenvermögen zu den zehn grössten Privatbanken der Schweiz und unterhält rund 40 Standorte weltweit, unter anderem auch in Vaduz. Pradelli wird darauf eingehen, wie sich der Finanzplatz nach dem Untergang der Credit Suisse weiter entwickeln wird und wie sich die Megatrends auf die Finanzbranche auswirken werden.Unter der Leitung von Moderator Reto Lipp beleuchtet ein Panel aus lokalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Erfolgsfaktoren für den Finanzplatz Liechtenstein. Prinzessin Gisela Bergmann, CEO des Treuhandunternehmens Industrie- und Finanzkontor, Mario Frick, Rechtsanwalt und Verwaltungsratspräsident von Bank Frick, sowie Martina Walt, Partner PwC Schweiz und Liechtenstein, sprechen gemeinsam darüber, warum Kunden ihr Vermögen in Liechtenstein anlegen und wie die Standortvorteile des Finanzplatzes ausgebaut und noch stärker nach aussen getragen werden können.Was Champions anders machenZum Abschluss der Tagung betritt Führungscoach Wolfgang Jenewein die Bühne. Er ist Professor für Leadership an der Universität St. Gallen und beschäftigt sich stark mit positiver Führung und der kulturellen Transformation von Organisationen. Er berät und coacht internationale Grosskonzerne auf Vorstandsebene und arbeitet mit diversen Profiteams im Sport zusammen. Am Finance Forum Liechtenstein zeigt er auf, was Champions anders machen als durchschnittlich erfolgreiche Teams. Im Anschluss bietet ein Networking-Apéro die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.Zentraler Treffpunkt für FinanzbrancheDas Finance Forum Liechtenstein wird von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein getragen und von den wichtigsten Finanzverbänden des Landes sowie Partnern aus der Privatwirtschaft unterstützt. Die Veranstalter erwarten erneut mehrere hundert Führungskräfte und Finanzfachleute aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein. Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos verschiedene Workshops besuchen. Dabei beleuchten Experten aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, Tokenisierung, Regulierung und Marktzugang.Informationen und Anmeldungen unter www.finance-forum.liPressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenPatrick Stahl, Eventagentur Skunk AGT +423 231 18 28stahl@skunk.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916966