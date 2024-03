Stuttgart (ots) -Flüsse und Seen gehören zu den beliebtesten Zielen für die stetig größer werdende Gruppe der Reisemobilisten. Ein Blick in die Rankinglisten von promobil, Europas größtem Reisemobilmagazin, bestätigt seit Jahren diese besondere Faszination. Daher sind Stellplätze an diesen Orten attraktive Anlaufstellen für eine Auszeit mit Badespaß und anderen vielseitigen Freizeitaktivitäten auf und neben dem Wasser. Im neuen Stellplatz-Atlas Extra stellt promobil 675 besonders schöne Stellplätze in Deutschland vor. Das neue Reise-Sonderheft liegt pünktlich zum Saisonstart am Kiosk: Ab sofort ist das 170-Seiten-starke Stellplatz-Atlas Extra Flüsse & Seen für 8,50 Euro im Handel oder shop-motorpresse.de (https://shop.motorpresse.de/) erhältlich (auch als E-Paper).Die umfangreiche Stellplatz-Datenbank von promobil hat rund 1000 Plätze in Deutschland gelistet, die direkt an einem Binnengewässer liegen oder in unmittelbarer Nähe. "Aktive und erfahrene Reisemobilisten können die Qualität eines Platzes am besten beurteilen. Wir haben deshalb nur Stellplätze ausgewählt, die von Nutzern unserer Stellplatz-Radar-App mit mindestens drei von fünf Sternen bewertet wurden", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. "Alle 675 vorgestellten Plätze eint ihre attraktive Lage an kleinen oder größeren Flüssen, Kanälen, Baggerseen oder weitläufigeren Gewässern. Stellplätze am offenen Meer sind nicht aufgeführt, wohl aber solche an einem Haff oder einem Bodden." Somit ist das aktuelle Stellplatz-Atlas Extra eine perfekte Ergänzung der vorausgegangenen Ausgabe "Deutsche Küste" - weiterhin erhältlich unter shop-motorpresse.de (https://shop.motorpresse.de/).Die Redaktion führt für jeden einzelnen Platz Informationen zu Lage, Ausstattung, Service, Preisen und Infrastruktur auf. Keine relevante Frage bleibt unbeantwortet. Sortiert sind die Stellplätze übersichtlich nach Bundesländern, ein großes Kartenwerk hilft bei der Orientierung. Ergänzt durch 580 Fotos, eignet sich das neue Stellplatz-Atlas Extra perfekt für die Routenplanung und als praktisches Nachschlagewerk für unterwegs. Für alle, die es lieben, mit dem Wohnmobil auf Reisen zu gehen.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5735011