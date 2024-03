Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,1 Prozent auf 3.401,67 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,0 Prozent auf 1.711,26 Zähler. An anderen Börsen gab es hingegen nur wenig Bewegung. Marktteilnehmer berichteten von einem impulsarmen Handelstag. Einige europäische Börsenindizes lagen aber weiter nahe oder auf Rekordniveaus oder erreichten Mehrjahreshochs. Stark gesucht waren Mayr-Melnhof und waren mit einem Kursplus von knapp 3,0 Prozent die Tagesgewinner im Prime Market. Die Titel konnten sich damit aber nur teilweise von ihren starken Vortagesverlusten erholen. Am Dienstag waren sie nach der Vorlage von Geschäftszahlen über 7 Prozent in die Tiefe ...

