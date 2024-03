Unterföhring (ots) -Birthday-Fieber auf Ibiza: In Folge 6 von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Montag, 18.03., 20:15 Uhr auf Sky und WOW) hat Nino den rettenden Einfall für ein Geschenk für Cheyennes 23. Geburtstag: Mit einem geliehenen Lamborghini will er seine Liebste mit Vollgas ins Geburtstagsglück befördern. Doch trifft er damit den Nerv seiner verwöhnten Ehefrau? Die Feierlichkeiten nehmen einige überraschende Wendungen und das Geburtstagskind hätte sich ihren Ehrentag dann doch etwas anders vorgestellt. Zurück in Berlin hat Wilson große Pläne: Eine Agentin mit guten Beziehungen nach Hollywood möchte ihn treffen, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Ist das der lang ersehnte Startschuss für seine internationale Schauspielkarriere?Cheyenne gibt Vollgas!Nur noch wenige Stunden, dann ist es so weit: Cheyennes Geburtstag soll gefeiert werden und die Jubilarin hat eine große Sorge: "Wenn Nino jetzt gar kein Geschenk für mich hätte, dann wäre ich auf jeden Fall sauer - geht's noch?" Zum Glück scheint Nino nach langer Suche fündig geworden zu sein und will seiner Frau einen geliehenen Luxus-Lamborghini vor die Tür stellen, mit dem sie standesgemäß zum Geburtstags-Dinner vorfahren darf. Doch beim Autoverleiher angekommen, steht er vor verschlossenen Türen und es steigt Panik in ihm auf: Wird seine Geburtstags-Überraschung doch noch in letzter Sekunde ausgebremst? "Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich drüber freut", hegt Nino dazu noch Zweifel an seiner rasanten Geschenk-Idee. Doch es nützt nichts: "Ich muss jetzt schauen, dass Cheyennes Stimmung steigt und wir alle einen schönen Abend haben", lautet sein Credo. In der Urlaubs-Finca sitzt Cheyenne derweil auf heißen Kohlen: "Wir wollen bald los und der Kollege ist nicht da!", schimpft sie über den verspäteten Nino - so hatte sie sich ihren Geburtstags-Countdown nicht vorgestellt. Zu allem Überfluss ist noch nicht einmal ein Taxi für die Fahrt ins Restaurant bestellt. Da ergreift Nino das Wort: "Heute musst du dein Taxi selber fahren" - und präsentiert ihr den fahrbereiten Lamborghini vor der Tür. Cheyenne ist begeistert: "Eine geile Überraschung - sehr sportlich, mit dem Lambo zum Geburtstagsessen zu fahren!", und drückt auf die Tube.Unhappy Birthday?Nach einer durchgefeierten Geburtstags-Nacht hängt die Familie am nächsten Morgen in den Seilen - und Cheyenne zieht ein ernüchterndes Fazit: "Gestern ist ein bisschen viel schiefgelaufen und ich bin froh, dass der Abend vorbei ist. Ich bin gespannt, ob man es heute noch retten kann". Auch Nino resümiert: "Im Restaurant hat einiges nicht geklappt und der Club, in dem wir waren, war beschissen." Was ist schiefgelaufen an einem Abend, der mit einer gelungenen Lamborghini-Spritztour doch so verheißungsvoll begann? "Ich wurde rausgeschmissen gestern!" gibt Wilson seine unschöne Begegnung mit einem Türsteher und einen Abend zum Vergessen für ihn zu Protokoll. "Ich bin wohl irgendeiner reichen Frau mit meinen Absätzen aus Versehen auf den Fuß getreten. Der Türsteher wollte mit fast eine klatschen - der krönende Abschluss für mich." Cheyenne ist verzweifelt und sichtlich enttäuscht von ihrer unmotivierten Familie: "Mein Geburtstag ist bisher eine Katastrophe - es wurde heute noch nichts für mich organisiert." "Es hat sich leider alles etwas nach hinten verschoben", versucht Natascha zu beschwichtigen und baut in aller Eile den Gabentisch auf, der eigentlich schon längst hätte stehen sollte. Nach gelungenem Geburtstagsständchen geht es endlich ans Geschenke-Auspacken. Kann sich Cheyennes Laune durch die gut gemeinten Präsente doch nochmal ins Positive wenden?Wahrheit oder Pflicht?"Sorry ich bin müde - die Laune ist jedenfalls nicht auf 100%", zeigt Wilson am Abend wenig Ambitionen, den letzten Abend auf Ibiza im Kreise der Familie ausklingen zu lassen. Cheyenne verspürt allerdings neue Energie und verkündet: "Wir sind ja eine sehr Spiele-affine Familie - wir toppen jetzt den letzten Abend nochmal mit einem Trinkspiel-Spieleabend!" Schnell ist es beschlossen: Mit "Wahrheit oder Pflicht?" soll ein echter Spiele-Klassiker die müden Gemüter wieder munter machen. "Ich habe das Spiel noch nie mit der Familie gespielt - das kann sehr unangenehm werden!", hat Wilson eine Vorahnung, welch böse Überraschungen der Abend noch mit sich bringen könnte. Zurecht, wie sich schnell herausstellen soll, denn Nino zieht direkt die berüchtigte "Danger"-Karte für eine besonders brisante Herausforderung. Als Natascha mit der unappetitlichen "Danger"-Aufgabe die Veranda betritt, dreht sich Wilson der Magen um und er kennt nur noch einen Ausweg: Das Klo! "Mein Magen konnte zwischen Fiction und Realität nicht mehr unterscheiden ...", ist er selbst überrascht von seiner Reaktion. Was hat es mit der Unappetitlichkeit auf sich und wird die Spielrunde die kommenden Herausforderungen besser verdauen können?Wilson goes Hollywood?Wilson hat große Pläne und will bei einem Treffen mit einer Casting-Agentin in Berlin seiner Schauspiel-Karriere einen ordentlichen Schub verschaffen. "Ich liebe Filmsets und Filmstudios - das ist meine große Leidenschaft. Hollywood wäre ein absoluter Kindheitstraum, ich bin da als Kind schon viel rumgelaufen und als ich dort gewohnt habe", träumt der 33-Jährige vom Sprung in die höchste Schauspielliga. "Ich versuche einfach, einen guten Eindruck zu hinterlassen - vielleicht kann die Agentin ja mit mir was anfangen. Man merkt schnell, was Leute von einem wollen. Ich habe auch schon Regisseure getroffen, die nach eine Stunde gesagt haben: Willkommen an Bord!", gibt Wilson sich hoffnungsvoll. Im Restaurant in der Berliner Innenstadt angekommen, wartet die Agentin schon auf ihn und überrascht mit einer etwas ungewöhnlichen Bitte. Wird das Gespräch für Wilson in die richtige Richtung gehen oder platzt der Traum von Hollywood schon früh?B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u. a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Acht Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auf Sky und dem StreamingService WOW auf Abruf verfügbar.Screener & Bildmaterial:Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage (http://www.skymediavillage.sky).Pressekontakt:Giusi ConcorsoSenior Managerin Content PRgiusi.concorso@sky.deAgentur Foolproofed GmbHMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5735023