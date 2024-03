Frankfurt am Main (ots) -Vom 21. bis 24. März 2024 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Leipziger Buchmesse das Forum Unterrichtspraxis für Lehrkräfte aller Schulformen, Eltern und alle an Bildung Interessierten.Rund 20 Veranstaltungen behandeln lernmethodische Fragen über schulorganisatorische Belange bis hin zu didaktischen Lösungsansätzen für den Unterricht. Die Themen reichen von Demokratieerziehung bis KI und Digitalisierung in der Schule, von Lernforschung, Methoden und Konzepten bis hin zu Lehrergesundheit und professionellem Selbstverständnis.Sie finden das Forum Unterrichtspraxis 2024 auf der Leipziger Buchmesse in Halle 2, Stand B203. Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Forum Unterrichtspraxis ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Podiumsdiskussion mit Staatsminister Christian Piwarz"Frühkindliche Bildung und Grundschulbildung in Sachsen: Auf den Anfang kommt es an!"am 22. März 2024, 14.00 bis 14.45 UhrHalle 2, Stand B203mit Christian Piwarz, Sächsischer Staatsminister für Kultus; Gerhard Brand, Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung; Carmen Dreßler, Leiterin der Kita Regenbogen in Königsbrück; Petra Golisch, Programmleiterin beim Finken-Verlag in Oberursel; Heike Peter, Schulleiterin der Grundschule Juri Gagarin in KönigsbrückBildungsstudien - wie zuletzt PISA 2022 - unterstreichen: Frühkindliche Bildung und ein guter Start ins Schulleben sind ganz entscheidend für den weiteren erfolgreichen Bildungsweg von Kindern. Auch in Sachsen gilt deshalb: Auf den Anfang kommt es an! Familien, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sind hier gefragt, um Kinder von klein auf im Sinne ganzheitlicher Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung zu unterstützen und gezielt zu fördern.Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.bildungsmedien.de/fup.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5735022