Der Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, den sogenannten ADCs, bleibt siedend heiß. In den USA gab es in den vergangenen Quartalen in diesem Bereich milliardenschwere Übernahmen wie die von Seagen durch Pfizer oder Immunogen durch AbbVie. Und auch in Deutschland ist das Interesse an ADC-Playern groß. Unter anderem hat Tubulis aus München nun hochkarätige Investoren an Bord geholt.Im Rahmen einer Serie-B2-Finanzierungsrunde konnte die Biotech-Gesellschaft satte 128 Millionen Euro einsammeln, ...

