Nachdem HelloFresh seine Mittelfristprognose ersatzlos gestrichen hat und vor herausfordernden Zeiten warnte, ist die Aktie des Kochboxenversenders ins Bodenlose abgestürzt. Darauf folgte in der laufenden Woche eine erwartbare Gegenbewegung. Die Aktie ist so günstig wie selten zuvor zu haben, was zu Spekulationen einlädt. Doch die Risiken sind nicht zu unterschätzen.Auf Seiten der Analysten kann nicht jeder den herben Kursverlust bei HelloFresh (DE000A161408) nachvollziehen. Optimisten sehen nach wie vor eine Aufwärtsdynamik und unter anderem gibt es von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...