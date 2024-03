Pulsar Helium: "Die weltweit höchste Heliumkonzentration, die wir je gesehen haben."

Anzeige / Werbung Genauere Messungen im Labor bestätigen den Heliumfund von Pulsar nicht nur, der Heliumgehalt steigt sogar noch! Die kanadische Pulsar Helium (TSXV PLSR / WKN A3EP2C) hatte mit einer jüngst durchgeführten Bohrung Jetstream #1 auf dem Helium-Projekt Topaz in Minnesota schon den dort in der Vergangenheit gemessenen, extrem hohen Heliumgehalt bestätigt. Die vor Ort durchgeführte Messung wies bereits bis zu spektakuläre 12,5% Helium nach. Von zwei unabhängigen Gesellschaften durchgeführte Laboranalysen kommen jetzt sogar auf 13,8% Helium! Insgesamt, meldet das Unternehmen brandaktuell, wurden elf Proben untersucht, vier bei Isotech Laboratories (Isotech) und sieben bei Smart Gas Sciences LLC (Smart Gas). Dabei wurde u.a. die erwähnte Heliumkonzentration 13,8% gemessen, die von einer Probe aus rund 550 Metern Tiefe stammt (1.801 Fuß). 13,8% nur der Mindestgehalt? Die gesamten, gewonnen Daten der Gasanalyse wurden daraufhin an Dr. Peter Barry übermittelt, einen Edelgas-Isotopen-Geochemiker und Associate Scientist sowie Berater von Pulsar am Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Und Dr. Barry kam zu dem Schluss, dass dieser Wert eine Mindestquellenschätzung (!) für Helium darstellt, da die Proben eindeutig geringe Mengen an atmosphärischer (Luft-) Kontamination enthalten. Zum Verständnis: Das Vorhandensein dieser Verunreinigung verringert den gemessenen Heliumgehalt im Verhältnis zur tatsächlichen Heliumkonzentration der Quelle. Ein weiterer Experte, nämlich Cliff Cain, CEO der Edelgas Group, einer international tätigen Gasberatungsgesellschaft, die von Pulsar engagiert wurde, erklärte: "Nach Abgleich mit unserer umfangreichen Datenbank für Heliumvorkommen auf der ganzen Welt freuen wir uns, sagen zu können, dass die Ergebnisse der Erkundungsbohrung Jetstream #1 die höchsten Heliumkonzentrationen sind, die wir je gesehen haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Pulsar und wir freuen uns über ein so positives Ergebnis für unseren Kunden." Hier den ganzen Artikel lesen: Experten: "Die weltweit höchste Heliumkonzentration, die wir je gesehen haben." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

