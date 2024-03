Köln (ots) -Ein elegantes Farbschema in Rosatönen verleiht Styling-Sessions und den eigenen vier Wänden einen sanften und beruhigenden Touch.Dyson bringt zum Frühling eine besondere Farbkombination auf den Markt, die von einem der zeitlosesten Symbole der Liebe inspiriert ist: der Perle. Der Dyson Supersonic Haartrockner und der Dyson Airwrap Multi-Haarstyler sind nun in den eleganten Tönen Ceramic Pink und Roségold erhältlich.Unverwechselbare Farben, Materialien und OberflächenDyson verfolgt einen akademischen Ansatz bei seiner Auswahl an Farben und erforscht die Art und Weise, wie Farbtöne zusammenwirken. Die Designer*innen haben sich bei der Gestaltung dieser Sonderedition von Perlen inspirieren lassen. Bei der Betrachtung von Perlen werden drei Aspekte ihrer Farben deutlich: die Grundfarbe, der "Orient" genannte Oberton und der als "Lüster" bezeichnete Glanz. Das Dyson Team wollte dieses Zusammenspiel im Konzept dieser limitierten Edition zum Frühjahr einfangen. Das Gehäuse der Produkte ist in einem zarten Rosaton gehalten und mit einer Keramikoberfläche versehen, die von metallischen Lila- und Rosatönen ergänzt wurde.Die Farbpaletten von Dyson werden ebenso sorgfältig entwickelt wie die Tools, wobei das Haarpflege-Portfolio als ein besonders ergiebiges Testfeld für Farben gilt. Es wird stets ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Design-Statement und der Schaffung eines angenehmen Nutzererlebnisses angestrebt. So wird die Farbgebung durch eine ultramatte Oberfläche, die durch präzise aufgetragenen Satinlack entsteht, ergänzt und lässt so eine weiche, angenehm griffige Textur entstehen. Die von Dyson verwendeten Materialien werden dabei unter strengsten Bedingungen getestet, um sicherzustellen, dass die Produkte trotz unvermeidlicher Stöße und Erschütterungen im Alltag langfristig intakt bleiben.Amelia Ayerst, CMF Design Manager: "Rosa ist eine zeitlose Farbe, die in der Designwelt Jahr für Jahr neu interpretiert wird. Für diese Ausgabe wurde ein zartes Blassrosa gewählt, das einen Hauch von Eleganz und Wärme vermittelt und die dahinterliegende Inspiration perfekt verkörpert - die Perle. Durch die Verwendung von einem blassen Rosa wollen wir ein Gefühl von Zartheit und Raffinesse schaffen und das Styling um eine neue Ästhetik bereichern."Victoria Magrath, weltweite Beauty-Botschafterin für Dyson: "Ein guter,Hair Day' stärkt das Selbstvertrauen und führt zu positiver Ausstrahlung. 'Self Care' sollte ein Moment der Inspiration und der Selbstverwirklichung sein. Ich benutze meine Dyson Produkte schon seit Jahren und stelle einen großen Unterschied bei meiner Haargesundheit fest. Ich liebe die Reihe Ceramic Pink und Roségold - es ist eine edle Farbgebung, die sich nahtlos in meine Wohnästhetik einfügt und ein Gefühl von Ruhe und Freude während meines Stylings steigert. Ich kann es kaum erwarten, sie den besonderen Frauen in meinem Leben zu schenken."Dyson Supersonic Haartrockner:Klein, leicht und schnell. Der Digitalmotor V9 ist das Herzstück der Dyson Haarpflegetechnologie. Jeder einzelne Aufsatz sorgt für Präzision, ohne Hitzeschäden zu verursachen. Der Dyson Supersonic Haartrockner ist mit einer intelligenten Wärmeregulierungstechnologie ausgestattet, die das Haar vor Überhitzung schützt. Weniger geschädigtes Haar reflektiert mehr Licht in eine Richtung, sodass es glänzend erscheint.Der Dyson Supersonic Haartrockner in den Farben Ceramic Pink und Roségold ist ab dem 14. März 2024 zum Preis von 449 EUR in den Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.Dyson Airwrap Multi-Haarstyler:Ein Tool. Sechs Aufsätze. Mehrere Stile. Mehrere Haartypen. Mit einstellbarer Luftstromsteuerung für einfacheres Styling. Der Dyson Airwrap Multistyler verfügt über eine intelligente Hitzesteuerung, welche die Hitze misst und reguliert. So wird das Haar vor extremen Hitzeschäden geschützt und der Glanz bleibt erhalten. Locken formen, stylen und fliegende Haare bändigen. Ohne extreme Hitze.Der Dyson Airwrap Multi-Haarstyler in den Farben Ceramic Pink und Roségold ist ab dem 14. März 2024 zum Preis von 549 EUR in den Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press OfficeEmail: dyson-press@osk.deoderTatjana ReindersAssociate Communications Manager BeautyEmail: Tatjana.Reinders@dyson.comOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/5735219