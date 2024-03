Munsbach (www.fondscheck.de) - In einem Aktienmarkt, der in etwa fair bewertet ist, sind große Sprünge auf Indexebene eher unwahrscheinlich, so die Experten von ETHENEA."Dennoch befinden wir uns in einem Umfeld, das nicht unterschätzt werden sollte", meine Christian Schmitt, Mitglied des Portfoliomanagementteams bei ETHENEA. Der Senior Portfolio Manager des aktiv gemanagten, aktienfokussierten Multi-Asset-Fonds Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU1939236748/ WKN A2PB19, T USD ACC H; ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY, A EUR DIS; ISIN LU0455735596/ WKN A0YBKZ, T EUR ACC) sei sich sicher: "Viele Einzeltitel eröffnen auch weiterhin Chancen." Dies seien seine drei aktuellen Lieblingsaktien: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...