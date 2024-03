© Foto: @nelhydrogen



Die Geldspritze könnte bei Nel endlich für volle Auftragsbücher sorgen. Die Aktie reagiert.Nel Asa hat für sein Vorhaben, eine Elektrolyseur-Produktionsstätte in der Detroit-Region zu errichten, weitere finanzielle Unterstützung in Form von Anreizen und Zuschüssen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar vom US-Energieministerium und dem Bundesstaat Michigan erhalten, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Von dieser Summe stammen 50 Millionen US-Dollar direkt vom Energieministerium, während Michigan, das bereits zuvor 50 Millionen US-Dollar für das Projekt bereitgestellt hatte, weitere 25 Millionen US-Dollar beisteuert. Nach deren Vollendung wird erwartet, dass die Produktionsstätte …