HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia vor Zahlen zum vierten Quartal 2023 von 39,80 auf 41,30 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Wohnimmobilienkonzern, nachdem TAG und LEG Immobilien sowie Grand City Properties ihre Zahlen inzwischen vorgelegt haben. Daher habe er den fairen Wert etwas nach oben revidiert, schrieb er. Insgesamt rechnet er aber nur begrenzt mit Überraschungen. Allerdings könne er sich eine positive Auswirkung der Mietwachstumsprognose für 2024 vorstellen. Im Fokus dürfte auch die Dividende stehen./ck/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken