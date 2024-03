DJ PTA-Adhoc: Deutsche Biotech Innovativ AG: Teilabschreibung AdrenoMed Beteiligung-nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag-Kündigung Listing Düsseldorf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hennigsdorf (pta/14.03.2024/12:38) - Teilabschreibung der Beteiligung an AdrenoMed AG - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - Kündigung der Einbeziehung der DBI-Aktie in den Freiverkehr

Der Vorstand der Deutsche Biotech Innovativ AG (DBI) hat heute, am 14.03.2024 entschieden, den Buchwert ihrer Beteiligung an der AdrenoMed AG um 50 % auf 868.000 Euro und den Buchwert ihrer Beteiligung an der Belano Medical AG um 100 % auf 0 Euro abzuschreiben. Die Abschreibung auf die AdrenoMed AG erfolgt auf Grund des Risikos, dass es der AdrenoMed AG nicht gelingen könnte, die für die Durchführung der von ihr geplanten weiteren Phase II-Studie erforderlichen flüssigen Mittel einzuwerben. Der Vorstand der AdrenoMed AG sieht es als überwiegend wahrscheinlich an, dass die Finanzierung gelingen wird. Die Abschreibung des Buchwerts der Belano Medical AG erfolgt aufgrund ihrer Insolvenz. Durch die Abschreibungen der Beteiligungsansätze wird der Jahresabschluss der DBI zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 410.197 Euro ausweisen. Auf Grund von Finanzierungszusagen der drei Hauptaktionäre der DBI sieht der Vorstand die Fortführung des Unternehmens der DBI über die nächsten zwölf Monate als überwiegend wahrscheinlich an. Zur Reduzierung der laufenden Kosten der DBI hat der Vorstand der DBI heute beschlossen, die Einbeziehung der DBI-Aktien in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf zu kündigen. Die Kündigung wird voraussichtlich Ende September 2024 wirksam. Die derzeit bestehenden Möglichkeiten, DBI-Aktien an der Düsseldorfer und Münchner Börse zu handeln, werden damit entfallen.

