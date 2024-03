Am Donnerstag erlebten die globalen Ölpreise einen Anstieg, wobei Brent für Mai-Lieferungen 84,53 US-Dollar pro Barrel erreichte, was einem Zuwachs von 50 Cent entspricht. Parallel dazu kletterte WTI für April-Lieferungen um 62 Cent auf 80,34 Dollar pro Fass.Dieser Aufwärtstrend knüpft an Entscheidungen führender Ölförderländer an, die Anfang März verkündet wurden, die Fördermenge zunächst bis Mitte ...

