Krypto Tipp: Experte gibt aussicht auf 2,157% Potential

Der gegenwärtige Bullenmarkt in der Kryptowährungsbranche zeigt ein starkes Interesse der Anleger an Alternativen zu Bitcoin. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Altcoins steht die Branche kurz vor dem Beginn einer Altcoinsaison, die erwartungsgemäß zu einem moderaten Preisanstieg bei Bitcoin und einem deutlichen Anstieg bei Altcoins führen wird.

Vor diesem Hintergrund analysieren Experten intensiv den Markt, um vielversprechende Token zu identifizieren. Kürzlich hat ein Analyst, der auf dem Social Media Kanal "X" eine Gefolgschaft von 53.000 Personen verzeichnet, das Potenzial eines bekannten Coins hervorgehoben, das über 2.150% liegen könnte.

Einige Coins zeigen derzeit Top Performance, Quelle: www.coinmarketcap.com

In dem Beitrag auf Social Media hebt Ali das Wachstumspotenzial von Filecoin (FIL) hervor. Laut seiner Analyse hat FIL, trotz der bisherigen Entwicklungen, noch einen erheblichen Weg vor sich. Insbesondere betont er, dass Filecoin aktuell 2.157,10% unter seinem historischen Höchststand von 238 Dollar liegt. Diese Einschätzung bekräftigt das mögliche Aufwärtspotenzial von FIL und macht es zu einem interessanten Objekt für Investoren, die nach vielversprechenden Alternativen im Kryptowährungsmarkt suchen.

Filecoin - die Speicherlösung

Filecoin ist ein dezentrales Speichernetzwerk, das es Benutzern ermöglicht, ungenutzten Speicherplatz zu kaufen oder zu verkaufen. Es basiert auf der Blockchain-Technologie und zielt darauf ab, eine effizientere und kostengünstigere Alternative zu traditionellen Cloud-Speicherlösungen zu bieten.

Was Filecoin von anderen Kryptowährungen unterscheidet, ist sein Fokus auf die Bereitstellung eines marktorientierten Speichernetzwerks, in dem Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Dies ermöglicht es Filecoin, sich dynamisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen und dabei Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Seit seiner Gründung durch Protocol Labs und einer anschließenden erfolgreichen ICO im Jahr 2017 hat sich Filecoin zu einem wichtigen Akteur im Bereich der dezentralen Speicherlösungen entwickelt.

Filecoin Header, Quelle: https://filecoin.io/

Seine einzigartige Kombination aus technologischer Innovation und einem starken Fokus auf Marktmechanismen hat es zu einer beachteten Alternative im Krypto-Ökosystem gemacht.

Breite Anwendung und Allgemeinnutzen

Filecoin wird bereits aktiv von einer breiten Palette von Entwicklern und Unternehmen genutzt, die das dezentrale Speichernetzwerk für verschiedene Anwendungen einsetzen. Insbesondere wurde die Filecoin Foundation für ihre Unterstützung des Internet Archives bekannt, einer Organisation, die sich der langfristigen Speicherung digitaler Inhalte widmet.

Die Filecoin Foundation spendete dem Internet Archive 50.000 Filecoins, was damals einem Wert von 10 Millionen Dollar entsprach. Dies zeigt das Engagement von Filecoin für die Förderung eines dezentralisierten Webs und die Unterstützung wichtiger digitaler Ressourcen.

Die Nutzung von Filecoin erstreckt sich über verschiedene Branchen und Anwendungen. Das Netzwerk hat bis November 2023 eine Gesamtspeicherkapazität von 25 EiB und 2,0 EiB gespeicherter Daten erreicht. Ein Exbibyte (EiB) entspricht etwa 9.223.372.036 Gigabit.

Diese Zahlen belegen das Vertrauen in Filecoin als robuste und skalierbare Lösung für dezentrale Datenspeicherung, die von einzelnen Entwicklern bis hin zu großen Organisationen reicht.

Innovation im Vordergrund

Das Filecoin-Netzwerk hat auch eine starke Gemeinschaft von Entwicklern und Unternehmen, die auf der Blockchain aufbauen, mit Programmen, die Unterstützung von der Ideenfindung bis zur Markteinführung bieten.

Durch die Initiative der Protocol Labs Builders Funnel wurden bis Ende 2023 über 63.000 Hacker in mehr als 120 Hackathons mit über 40 Partnern unterstützt, was zu mehr als 4.500 Einreichungen und über 1,6 Millionen Dollar an Preisen führte. Darüber hinaus haben 602 Projekte über verschiedene Grant-Programme Förderungen erhalten, und 316 Teams haben an Accelerator-Programmen teilgenommen, was die tiefe Verwurzelung von Filecoin in der Entwicklergemeinschaft und sein Engagement für die Förderung von Innovationen im dezentralisierten Web zeigt.

Mit diesen fundamentalen Eigenschaften bietet Filecoin ein enormes Potenzial, vor allem, wenn man beachtet, dass der Token historisch betrachtet unterbewertet ist. Neben etablierten Coins dominieren derzeit vor allem KI-Tokens den Markt. Diese Projekte, die die dezentrale Welt mit der künstlichen Intelligenz verbinden, haben enormes Potenzial, um im Bullrun weitaus höhere Renditen zu erzielen. In diesem Zusammenhang zeigt Scotty the AI besonders seine Stärke: ein junges Projekt, das das Trading im Internet sicherer machen möchte, um mehr Vertrauen in die dezentrale Welt zu bringen.

Hier Scotty the AI Token kaufen

Swapping und Chat über Krypto

Scotty the AI ist ein innovatives Projekt im Kryptobereich, das sich durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) hervortut und auf den Scottish Terrier, ein Zeichen für Intelligenz und Loyalität, als Maskottchen setzt.

Das Projekt kombiniert zwei bedeutende Trends der Kryptowelt: KI und Meme-Coins und will damit die Sicherheit und Betrugserkennung im Krypto-Handel revolutionieren. Scotty the AI präsentiert sich als "Wächter des Krypto-Universums", mit der Fähigkeit, durch endlose Algorithmen zu navigieren, um Einblicke in zukünftige Trends der Krypto-Welt zu gewinnen und seine Community auf dem Laufenden zu halten.

Roadmap von Scotty the AI, Quelle: www.scottytheai.com

Scotty Swap und Scotty Chat sind zwei Hauptmerkmale dieses Projekts. Scotty Swap fungiert als zentrale Anlaufstelle für nahtlose und schnelle Token-Austausche, angetrieben von fortschrittlicher KI-Technologie. Diese Technologie optimiert jeden Handel hinsichtlich Sicherheit und maximalen Gewinnen. Scotty Swap überrpüft im Hintergrund tausende Datensätze, um Muster für Risiken oder Betrug zu erkennen, um so dem Trader maximale Sicherheit im Web3 zu bieten.

Scotty Chat, auf der anderen Seite, ist ein KI-gestützter Chatbot, der tiefgründige Gespräche über zukünftige Krypto-Trends führt. Benutzer dieses Chatbots erhalten Einblicke und Analysen zum Markt, während sie die Welt der digitalen Vermögenswerte erkunden. Das Ziel von Scotty the AI ist es, eine anerkannte und vertrauenswürdige Figur in der Krypto-Community zu etablieren und hochmoderne KI-gestützte Lösungen zu bieten, die Sicherheit, Betrugserkennung und Risikominderung im Blockchain-Ökosystem verbessern.

Die Integration von KI ermöglicht es Scotty, enorme Datenmengen zu durchforsten, um Muster und Anomalien zu erkennen, und überprüft Smart Contracts auf Risiken wie Honeypots und ähnliche Bedrohungen. Damit hat das Projekt enormen Erfolg, was die 1,5 Millionen Investitionssumme an einem Tag zeigt.

Hier noch die letzten Scotty Token sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.