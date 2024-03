Ethereum: Dencun erfolgreich - jetzt ETH kaufen?

Während Bitcoin das nächste Allzeithoch über 73.500 US-Dollar erreicht, sieht es bei Ethereum etwas anders aus. Hier fällt der Kurs um rund 2 Prozent, sodass Ethereum erneut unter 4.000 US-Dollar fällt. Trotz zuletzt starker Performance ist hier der Abwärtstrend im Handelspaar gegen Bitcoin weiterhin intakt. Bitcoin baut seine Marktdominanz aus, Ethereum hat (noch) das Nachsehen. Doch sind derartige Rücksetzer Einstiegschancen? Schließlich hat Ethereum am gestrigen Mittwoch ohne großes Aufsehen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung gemeistert.

Das Dencun-Upgrade war erfolgreich, wie gewohnt gab es bei Ethereum keine Probleme und die Skalierbarkeit der L1-Blockchain schreitet voran. Was müssen Krypto-Anleger jetzt wissen?

Dencun-Upgrade live - Gebühren fallen

Ethereum hat mit dem viel erwarteten Dencun-Update einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Upgrade wurde nahtlos aktiviert, die EIPs eingeführt. Zentral in diesem Upgrade ist das Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844, bekannt als "Proto-Danksharding". Die Neuerung soll die die Effizienz von Ethereums Verarbeitungskapazität für Daten aus Layer-2-Netzwerken wie Arbitrum und Base entscheidend verbessern. Durch die Einführung von Proto-Danksharding und den Einsatz von binären großen Objekten (Blobs) - kosteneffizienten, temporären Speicherlösungen für Transaktionsdaten - optimiert Ethereum die Geschwindigkeit und Kosten der Transaktionsverarbeitung.

Dieser innovative Ansatz ermöglicht es dem Netzwerk, die Korrektheit von Datenpaketen effizienter zu bestätigen, ohne jede Transaktion einzeln verifizieren zu müssen. Dies hat eine deutliche Reduzierung der Gasgebühren zur Folge. Mit diesen Verbesserungen positioniert sich Ethereum nicht nur als attraktivere und benutzerfreundlichere Plattform, sondern stärkt auch seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Rivalen wie Solana. Indem Ethereum die Führungsposition in Bezug auf Entwickleraktivität, Total Value Locked und Co. weiter innehält und ferner noch die Blockchain skaliert, scheint Ethereum hervorragend aufgestellt. Skalierbarkeit gilt insoweit als kritischer Faktor für Massenadoption.

So ist es beispielsweise bei Uniswap mit Optimism möglich, für weniger als 0,01 US-Dollar Gas-Fees Token-Swaps durchzuführen. Die Gebühren sind bereits massiv gefallen.

Dennoch ist die aktuelle Marktphase eher für Meme-Coins vorteilhaft. Denn dogwifhat, Pepe und Co. pumpen wieder, Ethereum und L2 haben das Nachsehen. Erst wenn sich der Markt wieder dem realen Nutzen zuwendet, dürften sowohl ETH als auch Layer-2 die naheliegende Wahl sein.

Die aktuelle Konsolidierung könnte damit durchaus einen Einstieg bieten - denn ein neues ATH für Ethereum im Jahr 2024 scheint wahrscheinlich.

