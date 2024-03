ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie zum Zeitpunkt des Interviews. CAUTION: Conflict of interest - I am a shareholder at the time of this interview. - Der Zyklus im Rohstoffmarkt! - Was macht das Unternehmen, wo liegen die Projekte und was plant ihr? - Wollt ihr das Projekt selber in Produktion bringen oder wollt ihr es verkaufen? - Die Gehalte in euren Bohrungen sind wirklich hoch, ...