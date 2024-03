NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach einer Veranstaltung zu den Cloud-Sicherheitsdiensten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 440 US-Dollar belassen. Die Intensität des Fokus und der Diskussion über Künstliche Intelligenz sende eine klare Botschaft über den Einfluss, den dieser technologische Trend auf die Weiterentwicklung von Microsofts Produkten im Markt haben könnte, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es ergäben sich zudem klare Möglichkeiten, von der Konsolidierung der IT-Anbieter zu profitieren./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 23:18 / GM





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken