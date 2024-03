DJ PTA-Adhoc: VAS AG: VAS AG Tochterunternehmen VAS ADVANCED INCINERATION GmbH bestätigt bisher größten Einzelauftrag.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wals-Siezenheim (pta/14.03.2024/13:05) - Wie bereits in der ad-hoc-Meldung vom 13.12.2023 veröffentlicht hat die VAS ADVANCED INCINERATION GmbH (100% Tochtergesellschaft der VAS AG) in einer Ausschreibung ihren bisher größten Einzelauftrag gewonnen. In der ad-hoc-Meldung vom 13.12.2023 hatten wir darauf hingewiesen, dass der Auftrag noch nicht unterzeichnet ist.

Durch den Erhalt des beidseitig unterfertigten Vertrages am 14.03.2024 wurde der Auftrag jetzt fixiert. Das Auftragsvolumen beträgt 9 Millionen Euro. Die KWK-Anlage, die unter anderem einen Biomassekessel mit Thermoöl-Anlage zur Wärme- und Stromerzeugung inklusive dem Einsatz einer Kondensationsanlage und Absortionswärmepumpe umfasst, soll bis Ende 2025 die Wärme- und Stromproduktion aufnehmen.

Aussender: VAS AG Adresse: Lagerhausstraße 6, 5071 Wals-Siezenheim Land: Österreich Ansprechpartner: Lukas Thurner Tel.: +43 5 0435-0 E-Mail: lukas.thurner@vas.co.at Website: www.vas.co.at

ISIN(s): AT0VASGROUP3 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

