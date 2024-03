Gestern kündigte SGT German Private Equity (SGF) bedeutende Veränderungen an, darunter die Einstellung des Private-Equity-Vermögensverwaltungsgeschäfts und die Verlagerung des Schwerpunkts auf künstliche Intelligenz (AI). Die vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 23 zeigten unerwartete Verluste, die auf gescheiterte PE-Transaktionen und Abschreibungen zurückzuführen sind. SGF kaufte Aktien zurück, um die PE-Transaktion rückgängig zu machen, und plant, unter dem neuen Namen "German AI Group" zu operieren. Trotz der Unwägbarkeiten will die SGF die Chancen von KI-Investitionen nutzen und dabei auf die Expertise des Geschäftsführers Christoph Gerlinger zurückgreifen. Während Details zur neuen Strategie noch ausstehen, stimmen der Track Record und das Netzwerk der SGF zuversichtlich. Die Schätzungen von mwb research spiegeln diese Veränderungen wider, aber der Mangel an Klarheit mahnt zur Vorsicht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs hält mwb research an der Kauf-Empfehlung mit einem revidierten Kursziel von EUR 2,00 (alt EUR 3,00) fest und wartet auf weitere Updates zur Strategie des Unternehmens. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





