HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/5494 Structures are my best Friends. Mein Name ist Christian Drastil und ich bin Host der Zertifikate Podcasts auf audio-cd.at, da gibt es die monatliche "Zertifikate Party" jeweils zum Verfallstag und 2024 neu und anlassbezogen auch die "Zertifikate des Tages". Dabei wird es stets um ein trendiges Underlying gehen und ich werde im Rahmen der Serie die verschiedenen Zertifikate-Kategorien durchgehen, um die Vielfalt zu zeigen. Heute geht es um ein in Zeichnung befindliches Produkt von Raiffeisen Zertifikate mit den Beteiligten Erste Group, OMV und voestalpine.Underlying: 8,25 % Österreich Plus AktienanleiheEmittent: Raiffeisen ...

