Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5495/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #609: - ATX etwas schwächer- Frequentis und Immofinanz gesucht- Verbund mit Bund und Bond- News: Pierer Mobility, Rosinger Group- Research zu Flughafen Wien, Semperit- Pi Day heute im Podcast- Hot Bets nennt Valneva unter Übernahme-Targets- Raiffeisen Zertifikate bringt 8,25% Österreich Plus Aktienanleihe mit Erste, OMV und voestalpine- weiter gehts im Podcast Links: - Raiffeisen Zertifikate bringt 8,25% Österreich Plus Aktienanleihe mit Erste, OMV und voestalpine ...

