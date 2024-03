Nur wenige Arbeitnehmende fühlen sich wirklich fest an ihren Arbeitgeber gebunden, rund ein Fünftel hat sogar bereits innerlich gekündigt. Das geht aus einer Studie hervor. Woran liegt das? Und was kann man dagegen tun? Der Arbeitnehmer, der bis zur Rente treu in einem Unternehmen bleibt, wird immer seltener. Tatsächlich denken 40 Prozent der Arbeitnehmer:innen schon im ersten Jahr nach der Vertragsunterschrift im neuen Job wieder an einen Wechsel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...