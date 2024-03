Wien (www.fondscheck.de) - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) verstärkt ihr Team in Deutschland mit Thomas Henk, so die Experten von "FONDS professionell".Zum Monatswechsel werde er die Leitung der deutschen Zweigniederlassung der LLB übernehmen und die Verantwortung für die Standorte in Deutschland tragen. Das Geldinstitut habe gerade erst zu Jahresbeginn drei Standorte in Deutschland eröffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...