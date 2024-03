Wie schon die Konsumentenpreise sind auch die Produzentenpreise in den USA deutlich stärker ausgefallen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen sie um 1,6 Prozent, Analysten hatten im Schnitt eine Steigerung um lediglich 1,1 Prozent erwartet. Die Indizes reagieren am Nachmittag mit erneuter Zinsangst auf die Daten und drehen am Nachmittag nach unten.Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent. Der Zuwachs war doppelt so stark wie erwartet. Auch der Kernindex ...

