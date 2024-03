DRÄGERWERK operierte stets auf intakten Märkten, hatte aber seit 2017 ein Profitabilitätsproblem. Nach jahrelanger Restrukturierung, Straffung des Produktsortiments, Preiserhöhungen, Steigerung des Serviceanteils und Kündigung der ausstehenden Genussscheine ist man wieder in der Spur, auch bilanziell. Die jüngsten Eckdaten des Medizintechnikers per 2023 sprechen für sich: Umsatz + 11 % auf 3,37 Mrd. € sowie ein Gewinn unterm Strich von 122 Mio. €. Neu war der Dividendenvorschlag von 1,80 €, was deutlich über der Markterwartung von 0,46 € lag.Börsenwert aktuell aber nur 905 Mio. €. KGV 11 per 2024 sollte sich Richtung 7 bis 2026 reduzieren lassen. Damit ist DRÄGERWERK im Sektor die preiswerteste Option.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 11! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 11 u. a.:- Wie viel Schub steckt in einer schrittweisen Zurücknahme der Zinsen?- Deutschland hat eine Schlagseite- LUFTHANSA ist die billigste Airline der Welt- HUGO BOSS muss sein Comeback wiederholen- Blick auf die deutschen Immobilienkonzerne- Zürich steht vor einer Neuemission, die Maßstäbe setzt- NEWMONT - Die größte Goldmine steht im KellerIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info